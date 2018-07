Estadão A operadora Comcast é dona da emissora NBC e do estúdio de cinema Universal.

Mais de 30 grandes empresas de tecnologia se juntaram ao governo dos Estados Unidos para acabar com um dos grandes problemas do mundo moderno: as ligações automáticas e pré-gravadas de telemarketing. Entre as empresas que fazem parte da coalizão, estão o Google, a Apple e as três maiores operadoras norte-americanas – AT&T, Verizon e Comcast.

Na sexta-feira, 19, o grupo teve seu primeiro encontro com a Federal Communications Comission, órgão regulador das telecomunicações nos Estados Unidos. Em outubro, a coalizão deve apresentar seus "planos concretos para acelerar o desenvolvimento e a adoção de novas soluções para o tema", disse o presidente executivo da AT&T, Randall Stephenson, que comanda o grupo.

A principal meta da força-tarefa é criar padrões de verificação de números de chamadas, que poderiam bloquear ligações a partir de contas usadas para a prática do telemarketing automático.

Em julho, o presidente da FCC, Tom Wheeler, pediu às empresas que tomassem novas atitudes para bloquear as "ligações robóticas", utilizadas também para dar golpes em usuários. "Esse golpe precisa parar", disse Wheeler nesta sexta-feira, dizendo que o telemarketing automático é hoje a principal razão para queixas de consumidores à agência.

Para o presidente da FCC, a continuidade da prática se deve "à inatividade da indústria". "Os bandidos estão superando os mocinhos com tecnologia", disse Wheeler.

Já o líder da força-tarefa enfatizou a complexidade e amplidão do problema. "Precisaremos de mais do que esforços individuais", disse Stephenson.