Nesta segunda-feira, 9, as bolsas de todo o mundo estão em forte queda, em um cenário que envolve o choque de preços do petróleo promovido pela Arábia Saudita e o avanço da epidemia do novo coronavírus. E o setor de tecnologia não passou imune ao momento do mercado: juntas, as cinco gigantes – Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook – perderamUS$ 319 bilhões em valor de mercado ao longo do pregão de ontem.

O valor seria suficiente para, neste momento, comprar mais da metade das ações do Facebook, que encerrou o dia avaliado em US$ 472 bilhões, com queda de 6,4%, ou ainda a totalidade de empresas como Procter & Gamble (US$ 288 bilhões) ou Mastercard (US$ 263 bilhões). É maior do que o PIB anual de países como República Tcheca (US$ 246 bilhões), Romênia (US$ 243 bilhões) e Portugal (US$ 236 bilhões), de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Quem teve a maior queda em valor nominal foi a Apple, que apagou US$ 98 bilhões de seu valor de mercado, em desvalorização em torno de 7,9%. Depois, veio a Microsoft, com perdas de US$ 83 bilhões. As duas empresas, porém, seguem sendo as duas companhias de tecnologia mais valiosas do mundo e as únicas do setor a estarem acima de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Já Amazon, Google e Facebook perderam US$ 50 bilhões, US$ 56 bilhões e US$ 32 bilhões em valor de mercado, respectivamente. Os números de queda estão em linha com o índice da Nasdaq, onde operam a maior parte das empresas de tecnologia, que caiu 7,3%.

Ainda é difícil prever o que pode acontecer com as ações dessas empresas – cujas atividades têm sido mais afetadas pelo coronavírus, com funcionários trabalhando de casa, viagens e eventos cancelados e paralisação em linhas de montagem. “Não há onde se esconder num dia como hoje”, disse o analista Joel Kulina, da corretora Wedbush Securities, em nota a investidores enviada pela manhã. “Mas, além disso, os investidores não estão satisfeitos com a postura do governo americano sobre o coronavírus e estão enviando um recado da maneira que podem.”