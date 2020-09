Mike Seagar/Reuters Apesar da queda, a Apple ainda mantém o seu valor de mercado acima de US$ 2 trilhões

As gigantes de tecnologia tiveram um forte tombo nas bolsas de Nova York nesta quinta-feira, 3: o setor fechou em queda de 5,83%, na ponta negativa do S&P 500. A Apple foi a que mais teve perdas: depois de atingir a marca histórica de US$ 2 trilhões em agosto, a empresa viu suas ações fecharam em baixa de 8,01%. Com isso, a fabricante do iPhone perdeu quase US$ 180 bilhões em valor de mercado, a maior perda diária para qualquer companhia na história.

Apesar da queda, a Apple ainda mantém o seu valor de mercado acima de US$ 2 trilhões. Trata-se da maior queda porcentual das ações da companhia desde 16 de março, quando o papel havia recuado 12,9%.

As baixas são atribuídas a um movimento de realização de lucros. As ações da Microsoft tiveram queda de 6,19%, enquanto a Alphabet viu seus papéis caírem 5,12%. A varejista Amazon e o Facebook também operaram em queda, em 4,63% e 3,76%, respectivamente.

Nos últimos meses as empresas de tecnologia registraram bom desempenho nas bolsas mundiais, movimento impulsionado principalmente pelo isolamento social, que tem estimulado o uso de aparelhos e serviços online pelas famílias e empresas que seguem o confinamento.