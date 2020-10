Kenzo Tribouillard/Reuters Margrethe Vestager, comissária de defesa de concorrência da União Europeia

De acordo com novas regras propostas pela União Europeia, as gigantes de tecnologia terão de explicar como seus algoritmos funcionam. A medida, anunciada pela comissária antitruste Margrethe Vestager nesta sexta-feira, 30, pretende obrigar as empresas a abrirem seus arquivos de anúncios para reguladores e pesquisadores.

A medida provavelmente impactará gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, como a Alphabet, dona do Google, Amazon, Apple e Facebook, com suas enormes bases de dados e negócios lucrativos de publicidade online.

Os algoritmos de publicidade ajudam as empresas a direcionarem anúncios aos usuários que os anunciantes desejam alcançar.

Margrethe Vestager disse que o objetivo é esclarecer como esses algoritmos funcionam e garantir que as empresas sejam responsabilizadas por suas decisões. “As grandes plataformas teriam que fornecer mais informações sobre a forma como seus algoritmos funcionam, quando os reguladores solicitarem”, disse ela em evento organizado pela agência de pesquisa AlgorithmWatch e pelo European Policy Center.

A comissária vai anunciar dois projetos de regras conhecidos como Digital Services Act e Digital Markets Act em 2 de dezembro, evidenciando a determinação da UE em controlar as gigantes da tecnologia e forçá-las a serem mais justas.

A nova legislação precisará da contribuição e aprovação dos países da UE e do Parlamento Europeu antes de entrar em vigor, um processo que pode levar mais de um ano.