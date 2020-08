Globoplay/Reprodução Por R$ 49,90, usuários poderão assinar o serviço de streaming com canais ao vivo

A Globo anunciou nesta segunda-feira, 31, uma nova modalidade de assinatura em seu serviço de streaming, o Globoplay. Agora, será possível assinar na plataforma canais do grupo Globo, e de parceiros, ao vivo por a partir de R$ 49,90 - canais on demand também estarão disponíveis em outros pacotes de assinatura. Segundo a empresa, a união é uma forma de aumentar as experiências do usuário com o catálogo do streaming e a programação ao vivo dos canais Globo.

Em uma espécie de TV por assinatura na internet, o Globoplay + canais ao vivo, como está sendo divulgado, inclui o pacote básico do Globoplay — que continua disponível — e canais ao vivo da empresa, que incluem Multishow, Globonews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapix, Universal TV, Studio Univeral, SYFY, Canal Brasil e Futura. No total, 19 canais poderão ser assistidos ao vivo.

Apesar do novo produto, Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo, afirma que a ideia é trazer uma marca que o telespectador já conhece, mas de uma forma mais integrada.

“Finalmente a gente está entregando um produto que, agora sim, tem tudo da Globo em um só lugar. As plataformas de streaming não param de crescer, nosso portfólio só tem aumentado e estamos conseguindo oferecer uma programação mais completa”.

Além dos canais ao vivo, no novo modelo do Globoplay, canais que são adquiridos a parte em pacotes de TV por assinatura poderão ser encontrados no app pela assinatura na internet. O Canal Premiere e o Combate, que transmitem jogos do futebol brasileiro e lutas nacionais e internacionais, sairão por R$ 79,90 na assinatura. Os conteúdos do Telecine poderão ser integrados por R$ 49,90 apenas no plano básico do Globoplay.

Globoplay/Reprodução A novidade estará disponível a partir desta terça-feira, 1º de setembro, para quem já é assinante Globoplay

As assinaturas básicas já existente no serviço de streaming continuam valendo, com a versão gratuita que inclui algumas programações da grade aberta da Globo, e a assinatura básica, de R$ 22,90, que inclui séries, conteúdos exclusivos e outros produtos originais da emissora.

“Nestes cinco anos de jornada do Globoplay, aprendemos muito com nossos consumidores. Aqui na Globo usamos dados a favor dos nossos assinantes, para ofertar novos produtos afinados com os interesses e gostos deles, para gerar insights sobre criação e produção de conteúdo, para melhorar a experiência em nossos ambientes digitais. O lançamento do Globoplay + canais ao vivo é resultado de um grande amadurecimento tecnológico da Globo e um passo firme no caminho da empresa para se tornar uma mediatech”, explica Brêtas.

O novo modelo também faz parte da descontinuação da marca Globosat, que será repaginada nas próximas semanas, segundo Brêtas. Na nova versão, a plataforma que exibe os canais pagos na internet, sob o nome de Globosat Play, será um aplicativo chamado Canais Globo.

A novidade estará disponível a partir desta terça-feira, 1º de setembro, para quem já é assinante Globoplay, e em 1º de outubro para o público geral. Para o Globoplay + canal ao vivo, a marca ainda oferece uma assinatura anual, com mensalidade de R$ 42,90.