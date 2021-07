Ng Han Guan/ AP Photo Logotipo da Google em Xangai, na China

Depois de ser anunciado em julho passado, o anúncio da verificação de contas de empresas no Gmail deve começar nas próximas semanas, informou o Google nesta segunda-feira, 12. A medida usará as marcas das empresas (os logotipos) para provar a legitimidade da mensagem no cliente de e-mail da gigante da tecnologia.

De acordo com o Google, a novidade vai evitar fraudes e a chegada de spam nas caixas de e-mail. Com a verificação de contas, as empresas esperam aumentar o grau de confiabilidade dos usuários que recebem mensagens de conteúdo de phishing, por exemplo.

O Google irá utilizar um padrão internacional de verificação, o Indicadores de Marca para Identificação de Mensagens (BIMI), que gerenciam o uso de logotipos pelas marcas. Além disso, a Autenticação, Relato e Conformidade de Mensagens Baseadas em Domínio (DMARC) também faz parte das etapas de verificação de contas no Gmail.

“Assim que esses e-mails autenticados passarem por nossas outras verificações antiabuso, o Gmail começará a exibir o logotipo no slot de avatar existente”, informou a empresa em nota.