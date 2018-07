Nubank A startup brasileira de cartões de crédito Nubank anunciou nesta terça-feira, 1, como vai funcionar o seu programa de fidelidade, o Nubank Rewards. Para participar, cada cliente do cartão terá de pagar mensalidade de R$ 19 (ou anuidade de R$ 190)

A startup Nubank, que oferece um cartão de crédito controlado por aplicativo, anunciou nesta sexta-feira que o banco Goldman Sachs, em conjunto com o Fortress Investment Group, ampliaram a linha de crédito da empresa brasileira para R$ 455 milhões. O valor representa o terceiro aumento desde o acordo original do Nubank com o Goldman Sachs, de R$ 200 milhões, anunciado em abril de 2016.

As linhas de crédito oferecidas pelo banco são usadas pelo Nubank para financiar os recebíveis gerados a partir de compras de usuários do cartão de crédito da marca feitas no Brasil e no exterior. Em nota, o diretor financeiro do Nubank, Gabriel Silva, afirmou que "a nova linha de crédito vai garantir a segurança financeira da empresa para continuar crescendo de forma sustentável".

Desde sua fundação, há três anos, é a terceira vez que o Nubank consegue aumentar seu financiamento com o Goldman Sachs, e a primeira vez que a startup negocia com o Fortress.

O Nubank já arrecadou quase US$ 180 milhões em cinco rodadas de investimento, lideradas por Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures, QED Investors e DST Global.