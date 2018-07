Divulgação

O Google inaugurou ontem o novo escritório de seu Centro de Engenharia em Belo Horizonte. Com 4,8 mil metros quadrados, a sede na capital mineira é a única unidade da empresa voltada exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento na América Latina. Com o novo espaço, a empresa deve dobrar o número de funcionários em Belo Horizonte nos próximos anos – atualmente, a unidade emprega 110 engenheiros que trabalham, principalmente, no aprimoramento do motor de busca que fez a fama da gigante da internet.

“Esse crescimento é fundamental para propiciar oportunidades de trabalho para os novos talentos da engenharia brasileira”, diz o diretor de engenharia para a América Latina, Berthier Ribeiro-Neto. O executivo chefia a equipe de Belo Horizonte, responsável por desenvolver boa parte da inteligência utilizada para que as buscas feitas pelos usuários tenham resultados mais precisos.

Segundo dados do Google, todos os dias cerca de 20 bilhões de novas páginas são criadas na internet. “Uma web que muda tão rapidamente requer um trabalho constante de melhoria de nosso mecanismo de busca”, diz Ribeiro-Neto.

O escopo da operação brasileira, explica o executivo, não se restringe às pesquisas feitas no Brasil: entre os dez primeiros resultados exibidos para qualquer pessoa ao redor do mundo, pelo menos um foi filtrado pelas alterações no algoritmo lançadas e implantadas pelo Google “mineiro”.

Basicamente, o trabalho da equipe brasileira consiste em analisar os resultados das buscas e identificar termos de consulta que tenham o mesmo comportamento. Ao encontrar incompatibilidades entre o termo buscado e os resultados, os engenheiros fazem alterações nos códigos.

Por exemplo, em geral, grande parte dos links apresentados pelo Google são de páginas que estão no idioma do usuário que fez a consulta. Porém, para alguns termos – como uma dúvida sobre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama –, o sistema entende que o melhor resultado está em inglês e por isso alguns dos links direcionam os usuários para páginas de outros países.

Aquisição. As raízes do escritório de Belo Horizonte, no entanto, são antigas: a gigante de tecnologia se instalou na capital mineira em 2005, após comprar a empresa brasileira Akwan Information Technologies.

Criada em 2000 por um grupo de professores do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para fornecer serviços de busca na internet brasileira, com foco no mercado corporativo, a Akwan foi a primeira aquisição do Google fora dos Estados Unidos.

“O Google adquiriu a empresa pelo capital humano. Ele viu que havia um grupo de acadêmicos com conhecimento profundo sobre tecnologia”, diz Ribeiro-Neto, um dos fundadores da Akwan. O valor da aquisição não foi revelado, mas o Google afirma que já investiu cerca de US$ 200 milhões nas operações em Belo Horizonte desde 2005.

Expansão. Além do novo endereço em Belo Horizonte, o Google tambem tem um escritório e um YouTube Space – local voltado para produção de vídeos para o site – em São Paulo.

Em breve, a capital paulista terá um centro inovação e empreendedorismo, conhecido como Google Campus. A empresa também planeja um YouTube Space no Rio de Janeiro, espécie de estúdio de produção para o site de vídeos – já existe um do gênero em São Paulo.