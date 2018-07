Brett Carlsen/NYT John Krafcik, diretor executivo da Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet, que controla o Google.

A Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google, está processando o Uber, alegando roubo de tecnologia própria. Além do Uber, a Otto, startup que está criando caminhões autônomos e foi comprada pelo Uber no ano passado por US$ 680 milhões, também foi processada.

Segundo o texto do processo, a tecnologia que teria sido roubada é a de sensores capazes de identificar a posição dos carros no espaço e ajudá-los a se locomover sozinhos. "A tecnologia LiDAR da Uber é, na verdade, a tecnologia LiDAR da Waymo", diz a denúncia da Waymo, realizada no Distrito Norte da Califórnia em agosto do ano passado.

Lidar, no caso, é o nome da tecnologia, que usa pulsos de luz refletidos sobre objetos para medir sua posição. Em seus primeiros sistemas, a tecnologia era extremamente cara, mas a Waymo descobriu um sistema até 90% mais barato, que logo se tornou um dos "ativos mais valiosos" da empresa.

A principal acusação da Waymo recai sobre Anthony Levandowski, um de seus ex-funcionários, que deixou a empresa em janeiro de 2016. Poucos meses depois, Levandowski fundou a Otto. Antes de sair, diz a Waymo, o executivo teria baixado 14 mil arquivos confidenciais da empres, incluindo design de placas de circuito da tecnologia Lidar, ajudando a Otto e o Uber a avançar em seus esforços para criar carros autônomos.

O Uber disse que levou "as alegações feitas contra funcionários da Otto e da Uber com seriedade e vamos rever este assunto com cuidado".

No processo, a Waymo pede um montante não especificado em danos, além da execução de uma ordem judicial que impeça o Uber de usar suas informações proprietárias.