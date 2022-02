Divulgação / Google Google Black Founders Fund anuncia novas startups para seu programa

O Google anunciou nesta quinta-feira, 17, que irá direcionar R$ 8,5 milhões ao Black Founders Fund, fundo que visa ampliar a diversidade racial no ecossistema de startups e apoiar empreendedores negros.

Lançado em 2020, o fundo já aportou R$ 5 milhões em 33 startups em estágio inicial. Agora, o novo montante será investido ao longo de 18 meses. Além do dinheiro, as empresas terão créditos em produtos do Google, apoio por meio de uma rede de mentores, além de encontrarem a possibilidade de participar de outros programas da gigante, como o Growth Academy e o Startups Accelerator.

“O ecossistema de inovação brasileiro evoluiu em diversos aspectos nos últimos anos, inclusive quando o assunto é diversidade. Desde 2020 vimos as startups investidas pelo Black Founders Fund darem passos firmes em direção ao crescimento. Exemplo disso é que 85% das startups do fundo cresceram suas equipes após sua entrada no programa, gerando 170 empregos”, disse André Barrence, diretor do Google for Startups, aos jornalistas.

Para se candidatarem para os aportes da Black Founders Fund, as startups devem buscar uma primeira rodada de investimento para financiar o estágio de desenvolvimento, oferecer uma solução com base em tecnologia e já ter um negócio em operação, se possível, já com clientes. Além disso, os empreendedores precisam indicar como planejam usar o recurso. As inscrições podem ser feitas através de um formulário.

Junto do novo investimento, o Google anunciou quatro novas startups para o programa. São elas:

Octa

Fundada por Arthur Ruffino, a Octa realiza a desmontagem de veículos que se encontram fora de circulação, depois faz sua reutilização e facilita o acesso para pessoas e empresas, criando um sistema de economia circular.

Unmaze

Sabendo da dificuldade que professores particulares de inglês têm, Robson Alberto fundou a Unmaze, uma plataforma que ajuda esses profissionais a encontrar alunos, fornecendo material de ensino customizado, auxílio para receber pagamentos e atendimento.

UX para Minas Pretas

A UX para Minas Pretas é uma edtech fundada por Karen Santos, que auxilia na profissionalização de mulheres negras para o mercado de tecnologia e experiência do usuário. A startup ajuda em todo o processo de preparação psicológica e profissional de mulheres para entrar no mercado da tecnologia.

Yoobe

Fundada por Genau Jr, a Yoobe auxilia na automatização no processo de criação, produção, logística e entrega de produtos para empresas.