A gigante de tecnologia Google pode ser conhecida pelos seus sistemas e serviços, mas também faz hardware – e nesta quarta-feira, 30, a empresa lançou uma nova geração de seus dispositivos, em evento transmitido pela internet. O principal destaque ficou por conta do novo modelo do Chromecast, dispositivo que ajuda a transformar TVs antigas em aparelhos conectados à internet e a diferentes serviços de streaming. Pela primeira vez, o dispositivo terá um controle remoto. Além disso, a empresa também anunciou novos modelos de caixas de som conectadas e do smartphone Pixel, vendido apenas nos EUA.

Com preço sugerido de US$ 49 e lançamento já nesta quarta-feira nos EUA, o novo Chromecast foi remodelado em torno da Google TV, nova plataforma da empresa, que vai substituir a antiga Android TV, presente em diversos televisores nos últimos anos. A mudança não é cosmética: a nova plataforma quer centralizar a experiência dos usuários de serviços de streaming em um local só.

Será possível, por exemplo, ter apenas uma lista de filmes e séries a assistir, com atrações que estejam em diferentes serviços. Assim como anunciou a rival Amazon na semana passada, o sistema também poderá obedecer a comandos de voz e encontrar sozinho o programa no serviço em que ele estiver disponível. O novo dispositivo, no entanto, não tem data para chegar ao Brasil. Segundo o Google, o sistema Google TV também vai começar a chegar a dispositivos que tem o Android TV instalado em 2021 – a lista de compatibilidade, no entanto, deve ser lançada em breve.

Os outros anúncios feitos pelo Google nesta tarde também não tem previsão de chegada ao Brasil. Um deles é para o setor de casa conectada: a caixa de som inteligente (e gigante) Nest Audio. Vendida por US$ 99, ela pretende ser o principal dispositivo de som da casa dos usuários, trazendo comandos de voz e também música – o produtor Mark Ronson, que trabalhou com Amy Winehouse, foi responsável por anunciar o dispositivo. Outra celebridade que participou do evento do Google foi a cantora Selena Gomez.

Já o smartphone Pixel, que traz a visão do Google para o que um celular com sistema Android pode ser, trouxe como principal novidade este ano a conectividade 5G. Ela vai aparecer nas duas versões de aparelhos anunciadas pela gigante: o Pixel 5, vendido por US$ 699, e o Pixel 4a 5G, uma versão remodelada do aparelho lançado no início do ano, com preço a partir de US$ 499.

Os dois aparelhos também trazem um sistema de câmera remodelado, com uma nova lente ultra-angular e melhorias de inteligência artificial. Um dos novos recursos é particularmente curioso: chamado de Portrait Lite, ele vai permitir que os usuários editem fotos antigas e insiram mais pontos luz em retratos ‘escuros’. Os dois celulares serão lançados nos EUA no dia 15 de outubro, mas não vão sair no Brasil.