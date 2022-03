Mike Blake/Reuters Google planeja reforçar seus serviços de segurança e de consultoria

O Google anunciou nesta terça-feira, 8, que planeja comprar a empresa de segurança cibernética Mandiant por US$ 5,4 bilhões. O acordo deve impulsionar a divisão de computação em nuvem da gigante das buscas, que gera mais de US$ 19 bilhões em receita anualmente. Além disso, será um reforço para os serviços de segurança e de consultoria da empresa.

A Mandiant atua principalmente na resposta a incidentes cibernéticos e em testes de segurança digital. A empresa ganhou destaque no noticiário após revelar em dezembro de 2020 a invasão SolarWinds, uma ampla campanha de ataques hackers que comprometeu computadores do governo americano.

A companhia, que tem sede em Virgínia (EUA), terá seus 600 consultores de segurança e 300 analistas de inteligência incorporados ao Google Cloud – a ideia é criar um “conjunto de operações de segurança de ponta a ponta”.

“Organizações em todo o mundo estão enfrentando desafios de segurança cibernética sem precedentes, já que a sofisticação que antes era usada em ataques para atingir os principais governos agora está sendo usada para atingir empresas de todos os setores”, disse o presidente executivo do Google Cloud, Thomas Kurian, em uma publicação no blog da empresa nesta terça-feira. "Estamos animados para receber a Mandiant no Google Cloud para aprimorar ainda mais nosso conjunto de operações de segurança e serviços de consultoria, além de ajudar os clientes a enfrentar seus desafios de segurança mais importantes."

Há rumores de que a Microsoft também estaria interessada em comprar a Mandiant – a dona do Windows havia previsto anteriormente gastar US$ 20 bilhões em segurança cibernética nos próximos cinco anos./ COM REUTERS