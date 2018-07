O Google decidiu dar um voto de confiança ao futuro de Londres como centro tecnológico após a votação pelo Brexit, anunciando na terça-feira, 15, planos de um novo edifício na capital que abrigará milhares de engenheiros adicionais.

O presidente do Google, Sundar Pichai, disse que a ciência da computação tem grande futuro no Reino Unido e destacou o conjunto de talentos, instituições educacionais e a paixão por inovação presentes no país.

"É por isso que estamos investindo em talentos de engenharia e infraestrutura", afirmou Pichai.

O prédio de 10 andares, o primeiro a pertencer integralmente ao Google fora dos Estados Unidos, expandirá a presença da empresa na região de King's Cross com espaço suficiente para mais de 7 mil funcionários no total, de acordo com a companhia.

O Google dispõe de 5,7 mil empregados e contratados no Reino Unido, incluindo 2 mil engenheiros alocados no edifício recentemente aberto na King's Cross, onde Pichai anunciou a expansão.

Expectativa. Pichai, que se tornou presidente do Google em outubro de 2015, quando a holding Alphabet foi criada, disse estar otimista em relação ao futuro britânico, apesar das incertezas causadas pela decisão em junho de deixar a União Europeia.

"Historicamente, o Reino Unido tem sido uma economia aberta e conectada, e como muitos dos negócios dos quais temos orgulho e dependemos para recrutar os melhores talentos do mundo", disse o presidente do Google. "Entendemos que haja incerteza e mesmo preocupações com questões como o Brexit, mas sabemos com certeza que a rede e a tecnologia digital serão um motor de crescimento para o Reino Unido nos próximos anos", assinalou Pichai.

Para o ministro de Finanças britânico, Philip Hammond, o investimento sinaliza que empresas importantes ainda escolhem alocar seus recursos na no Reino Unido.

Já o prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que a entrada de capital segue "robusta" depois do Brexit. "Londres não é apenas a capital tecnológica da Europa, estamos ao lado de Nova York e alcançando o Vale do Silício", comentou Khan durante o evento.

O presidente do Google ainda fez referência em seu discurso às eleições presidenciais dos Estados Unidos. "Os eventos recentes, incluindo a eleição dos EUA, claramente trouxeram à superfície os desafios com a desigualdade e as pessoas sentindo-se marginalizadas", afirmou Pichai. Segundo ele, esses são problemas "de longo prazo e difíceis" de serem solucionados, mas o Google pretende assumir papel construtivo em parte desses desafios.

O Google, assim como o Facebook, anunciou na segunda-feira, 14, medidas para impedir a disseminação de notícias falsas na internet.