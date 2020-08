Google/Divulgação Primeiros smartphones compatíveis com tecnologia 5G do google chegam ao mercado no final do ano

O Google anunciou nesta segunda-feira, 3, os seus primeiros telefones habilitados para redes 5G, o Pixel 4A 5G e o topo de linha Pixel 5. Os modelos apresentados estarão disponíveis no outono do Hemisfério Norte, a um preço inicial de US$ 499.

A empresa também cortou o preço inicial de sua linha de smartphones 4A, não compatível com 5G, para US$349, procurando ampliar seu apelo a clientes com orçamento menor. Os dispositivos mais baratos do Google têm sido os mais vendidos, mas estão longe de ser impulsionadores do lucro.

Dispositivos mais caros ganharam pouca força em comparação com as líderes do setor, como Samsung e Apple, devido ao marketing limitado e à forte competição. Os modelos 5G estarão disponíveis nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Japão, Taiwan e Austrália, disse o Google.

Os modelos também estão sendo lançados um pouco mais tarde do que o calendário tradicional do Google — que costuma fazer os anúncios em outubro — o que a empresa justifica como um atraso causado pelo coronavírus. Sobre a chegada dos smartphones em alguns meses, principalmente o Pixel 5, o Google não deu mais detalhes e alertou que as informações podem surgir com a aproximação do período de vendas.

Pixel 4A

Google/Divulgação O Pixel 4A está cotado para chegar ao mercado por US$349

O Pixel 4A com lançamento na versão 5G pode estar até US$ 150 mais caro que a versão anterior e espera-se que, além da nova tecnologia, o novo modelo inclua também uma tela maior do que a tela OLED de 5,8 polegadas do 4A comum. Rumores também apontam para a adição de uma segunda lente na câmera traseira.

Seu modelo sem a tecnologia 5G tem câmera traseira de 12,2 megapixel (MP) e uma lente frontal de 8MP. No desempenho, o celular conta com processador Snapdragon 730G, memória RAM de 6GB e 128 GB de armazenamento. O aparelho também tem bateria de 3.140 mAh e vem com um carregador de 18W incluso no kit.