O Google assinou acordos de direitos autorais com seis jornais e revistas franceses, incluindo os diários Le Monde e Le Figaro, disse a empresa nesta quinta-feira, 19.

A declaração do Google segue uma decisão judicial no mês passado que ordenou que a empresa norte-americana abrisse negociações com editoras na França sobre o pagamento pelo uso de conteúdo. Inicialmente, a maior plataforma de buscas do mundo lutou contra a ideia de pagar publishers pelo conteúdo, dizendo que os sites dessas empresas se beneficiam de um volume maior de tráfego por conta do Google.

O acordo com os seis jornais franceses são baseados em critérios como "contribuição para informações políticas, o volume diário de publicações, o tráfego mensal na internet e o uso desses conteúdos na plataforma do Google, afirmou a empresa.

A empresa disse também que está mantendo conversas com outras publicações francesas, incluindo jornais e revistas, e que espera chegar a um acordo até o final do ano com a organização que representa os veículos impressos franceses.