Claudia Tozetto/Estadão O brasileiro Mario Queiroz é o 'pai do Chromecast', do Google

Durante a visita ao Brasil, a principal novidade do vice-presidente de buscas do Google, Ben Gomes, foi anunciar que, em breve, o assistente pessoal do Google vai ‘falar’ português. Mais do que permitir o acesso ao sistema de inteligência artificial pelos usuários, porém, a compatibilidade do Assistant com o idioma local pode abrir as portas para novos dispositivos de hardware do Google ao País, como os smartphones da linha Pixel e a caixa de som inteligente Google Home.

Atualmente, o Google só vende dois produtos de hardware no Brasil, o Chromecast e sua versão Audio. Os dispositivos são usados para reproduzir vídeos e músicas do celular e da web na TV. Desde o lançamento da primeira versão, em julho de 2013, o Google já vendeu 34 milhões de unidades do Chromecast em todo o mundo.

O sucesso do produto colocou o brasileiro Mário Queiroz, um dos responsáveis pela criação do Chromecast, em evidência. No ano passado, com o nascimento da divisão de hardware do Google, ele passou a liderar grande parte do esforços da empresa nessa área. Desde então, a empresa anunciou novos produtos, como os smartphones Pixel, o Google Home e até mesmo um roteador de internet, mais bonito e funcional.

Segundo Queiroz, o Assistant é o grande diferencial dos produtos de hardware do Google em relação aos concorrentes. Por isso, a disponibilidade do assistente em português é crucial para a chegada de novos dispositivos por aqui.

“A localização dos produtos envolve mais que o assistente”, diz o executivo. “Não existe uma grande barreira, mas a soma de tudo o que precisamos fazer antes de um grande lançamento tem de ser feita com muita cautela.”

Segundo apurou o Estado com fontes próximas ao Google, é possível que a gigante só lance outros dispositivos no País, após o lançamento da nova geração de hardware, que deve ocorrer em outubro.