Google Para usar a nova função da Galinha Pintadinha no Assistant, basta falar “Ok Google. Falar com Galinha Pintadinha"

O Google anunciou nesta sexta-feira, 12, que o Assistant, assistente de voz da empresa, terá funções especiais para serem usadas em família, com crianças. Será possível, por exemplo, falar “Ok Google, falar com a Galinha Pintadinha”, e conversar e interagir com a personagem, que tem a mesma voz do desenho.

As novas ações envolvem brincadeiras, jogos, atividades e histórias. Além da Galinha Pintadinha, estarão no Assistant Turma da Mônica, PlayKids, 12 min Kids e Colgate Kids.

Falando “Ok Google. Falar com PlayKids”, por exemplo, crianças poderão escutar histórias infantis como Peter Pan e Branca de Neve, com uma narração especial. A 12 min Kids também conta histórias quando o comando é acionado. No caso da Turma da Mônica, o usuário pode participar de um teste de conhecimento sobre os personagens. Já a ação da Colgate Kids ensina as crianças a escovarem os dentes de uma forma divertida.

O Assistant é usado principalmente para resolver atividades do dia-a-dia, como tocar uma música ou pesquisar no buscador da empresa. Recentemente, o Google anunciou que empresas brasileiras já estão disponibilizando serviços na plataforma – a Bradesco Seguros começou a responder aos comandos de voz feitos pelos usuários via celular, e atende pedidos de troca de pneu, por exemplo. A plataforma está aberta para desenvolvedores no Brasil, o que significa que novos conteúdos devem ser lançados em breve.