Evento em SP ia treinar 10 mil mulheres em áreas como liderança, carreiras e ferramentas do próprio Google

O Google anunciou nesta terça-feira, 13, o cancelamento do Cresça com o Google – Women Will, um evento que reuniria 10 mil mulheres no Ginásio do Ibirapuera na próxima sexta-feira, 13, devido às preocupações com o novo coronavírus. Em comunicado enviado à imprensa, a gigante americana afirma que o cancelamento é uma “medida preventiva”, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros órgãos de saúde.

Parte de uma linha de eventos chamada Cresça com o Google, o evento iria treinar gratuitamente mulheres em temas como liderança, carreiras e habilidades digitais, além de mostrar algumas das ferramentas da gigante de buscas para empreendedorismo. É a primeira vez que um grande evento de tecnologia é cancelado por uma empresa no País por conta do novo coronavírus. Lá fora, o Google já havia cancelado sua principal conferência de desenvolvedores, o Google I/O, previsto para maio deste ano.

O calendário de eventos de tecnologia tem sido bastante afetado pela epidemia: feiras importantes do setor, como a Mobile World Congress (de telefonia celular), a Game Developers Conference (de games) e o SXSW (de inovação e cultura), foram cancelados nas últimas semanas. Além do Google, o Facebook também cancelou seu evento para desenvolvedores, o F8, previsto para a primeira semana de maio. Há a expectativa de que a Apple também cancele a conferência WWDC nas próximas semanas.

Muitos destes eventos estão sendo substituídos por conferências transmitidas pela internet. No caso do Cresça com o Google – Women Will, ainda não há informações específicas. “Estamos trabalhando em outras maneiras de oferecer os treinamentos a todos os brasileiros”, disse a empresa. Na manhã desta terça-feira, foi enviado ainda um email sugerindo ferramentas de capacitação gratuitas da empresa, como o Google Ateliê Digital e o Google Primer.