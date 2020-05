O Google anunciou nesta terça-feira, 26, que vai reabrir seus edifícios em mais cidades com cerca de 10% de sua capacidade total, começando no dia 6 de julho e chegando a 30% em setembro, se as condições permitirem.

O Google e seu rival da área de tecnologia Facebook permitiram que seus empregados trabalhem de casa desde o início de março, seguindo restrições ordenadas por governos para conter a propagação do coronavírus.

Google planeja volta aos escritórios

A empresa afirmou nesta que dará a cada empregado uma mesada de US$ 1.000, ou valor equivalente em cada país, para custear equipamentos necessários para a montagem de escritórios caseiros, já que espera que a grande maioria deles trabalhe de casa pelo resto do ano.

Há um número limitado de empregados cujas funções são necessárias nos escritórios ainda neste ano, e eles poderão retornar de maneira limitada e rotativa, afirmou o presidente-executivo da empresa, Sundar Pichai, em uma postagem.