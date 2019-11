Richard Drew/AP Photo Google prepara compra da Fitbit por US$ 2,1 bilhões

A Alphabet, controladora do Google, anunciou nesta sexta, 1, que fechou acordo para adquirir a fabricante de dispositivos vestíveis Fitbit - o negócio deve girar em torno de US$ 2,1 bi. A ideia é que isso possa aproximar o Google da Apple, que nada de braçadas no segmento de relógios conectados com o Apple Watch: segundo a consultoria Strategy Analytics, a empresa criada por Steve Jobs fechou 2018 com metade do mercado global de relógios inteligentes.

Após o anúncio, Rick Osterloh, diretor da divisão de hardware do Google, escreveu no blog da empresa que, ao trabalhar com a equipe do Fitbit, a empresa gerar inovações na categoria de vestíveis. Ele também afirmou: O Google permanece comprometido com o Wear OS e seus parcerios de ecossistema, e planejamos trabalhar de perto com a Fitbit para combinar o melhor de nossas plataformas de relógios inteligentes e minitores de saúde".

Embora tenha seu próprio sistema operacional para relógios, o Google não tem nenhum dispositivo próprio. Além disso, o Wear OS não goza da mesma popularidade que o Android entre outros fabricantes de hardware. A Samsung, por exemplo, utiliza sistema próprio em seus relógios, o Tizen.

Esse também não é o primeiro esforço da companhia para tentar criar um relógio conectado. Em janeiro, a Alphabet já havia desembolsado US$ 40 milhões em tecnologia para relógios inteligentes da Fossil - além da transferência de tecnologias, profissionais da Fossil foram contratados. Desde então, porém, nenhuma novidade sobre um possível relógio inteligente do Google foi revelada.

Há um ano, a companhia contratou também David Feinberg para liderar as iniciativas de saúde e bem estar da empresa, que incluem relógios e pulseiras inteligentes.

Na segunda, quando surgiram os primeiros rumores da aquisição, as ações da Fitbit subiram 30%. Na manhã desta sexta, a valorização era de 16,1%. O negócio com a Fitbit deve ser finalizado em 2020, de acordo com comunicado da empresa.