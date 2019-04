REUTERS/Dado Ruvic A União Europeia multou o Google no ano passado por práticas anticompetitivas do Android

A partir desta quinta-feira, 18, usuários europeus de aparelhos Android poderão escolher qual navegador e mecanismo de busca desejam usar. O anúncio foi feito por um executivo do Google, em uma ação voltada para as preocupações antitruste da União Europeia e para evitar novas sanções. Os usuários terão cinco opções para escolher – até então, o Android só tinha o Google Chrome e o Google Search. A empresa já havia anunciado em março que iria oferecer novas opções de navegador.

A União Europeia aplicou uma multa recorde de € 4,34 bilhões ao Google no ano passado, contra práticas anticompetitivas. A empresa foi punida por agir de modo ilegal ao encorajar as fabricantes a já instalarem previamente aplicativos e serviços em seus dispositivos – entre eles, o navegador Google Chrome e o aplicativo de busca da empresa. Além da multa, o Google também foi condenado a apresentar uma proposta para dar uma chance justa a seus rivais.

Usuários de Android na Europa que abrem a loja de aplicativos do Google, Google Play, agora verão novas telas com a opção de baixar diferentes aplicativos de busca e navegadores, disse Paul Gennai, diretor de gerenciamento de produtos do Google, no blog da empresa.

“Duas telas aparecerão: uma para aplicativos de busca e outra para navegadores, cada uma contendo um total de cinco aplicativos, incluindo qualquer um que já esteja instalado”, disse ele.

Para selecionar os cinco aplicativos, o critério será popularidade: a empresa vai determinar as opções com base nos dados do setor e no número de downloads em cada país. Eles serão listados em ordem aleatória.

“Onde um usuário faz o download de um aplicativo de pesquisa na tela, também perguntamos se ele deseja alterar o mecanismo de pesquisa padrão do Chrome na próxima vez que abrir o navegador”, disse Gennai.

As novas opções aparecerão em telefones Android novos e existentes na Europa.