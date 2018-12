REUTERS/Thomas Peter Executivos do Google alegaram que o projeto Dragonfly foi mantido em segredo e era problemático

O Google desistiu de produzir uma versão de seu buscador para o mercado chinês, publicou nesta segunda-feira, 17, o site americano The Intercept. Segundo o veículo, a companhia desistiu após divergências internas. O projeto, chamado de Dragonfly, provocou protestos dos funcionários do Google e de ativistas, que alegaram risco à liberdade de expressão e à privacidade.

Segundo a reportagem, executivos do Google desistiram da ideia depois de um levantamento sobre os hábitos dos usuários chineses, informações consideradas essenciais pela empresa para o desenvolvimento do buscador no país. A empresa não se pronunciou até o momento.

Em agosto, o The Intercept divulgou os planos do Google de voltar ao país asiático – uma das estratégias envolvia uma versão censurada do motor de buscas do Google, que não permitiria aos chineses fazer pesquisas por direitos humanos ou temas políticos, por exemplo, ou ainda ter acesso apenas à versão oficial do governo local.

Na semana passada, em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, o presidente executivo do Google foi questionado sobre os planos da empresa em relação ao mercado chinês. Em resposta, Pichai afirmou que não havia previsão de lançamento do buscador na China.