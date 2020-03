O presidente executivo do Google, Sundar Pichai, anunciou nesta sexta-feira, 27, que a empresa vai doar mais de US$ 800 milhões em dinheiro e propagandas para ajudar instituições e pequenas empresas no combate ao coronavírus.

Até agora, a doação é a maior no mundo da tecnologia, que teve ações de importantes peças do cenário como Mark Zuckerberg e Elon Musk.

Stephen Lam/Reuters Pichai assumiu o comando da Alphabet em dezembro de 2019

O Google também dividiu os US$ 800 milhões para diversos fundos. Serão US$ 250 destinados para a Organização Mundial da Saúde (OMS), em forma de propagandas, para mais de 100 agências governamentais, para a promoção de informações sobre a doença.

Pequenas e médias empresas também vão receber ajuda em forma de propagandas, um valor que pode chegar até US$ 340 milhões. Para pesquisadores e instituições que estão envolvidos no trabalho com a covid-19, serão doados US$ 20 milhões em créditos do Google Cloud, plataforma de armazenamento em nuvem.

Cerca de US$ 200 milhões em dinheiro estão reservados para organizações não governamentais ajudarem pequenos negócios a sobreviverem durante a pandemia. A empresa ainda não anunciou quais serão as instituições beneficiadas.

Além disso, o Google também anunciou que vai oferecer suporte financeiro para a produção de equipamentos médicos. A empresa afirmou que trabalha em parceria com a Magid Glove & Safety para produzir de 2 a 3 milhões de máscaras nas próximas semanas. Os suprimentos serão doados à CDC Foundation, uma organização americana de controle de doenças.

