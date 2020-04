O Google vai desacelerar as contratações para o resto do ano, disse o presidente executivo Sundar Pichai, por meio de um comunicado interno enviado por email a funcionários na quarta-feira, 15. No documento, o qual o site americano Business Insider teve acesso, Pichai fala em manter o foco em áreas principais da empresa neste momento.

“Acreditamos que agora é a hora de desacelerar significativamente o ritmo de contratação, mantendo o impulso em um pequeno número de áreas estratégicas em que usuários e empresas confiam no Google para suporte contínuo e nas quais o nosso crescimento é fundamental para o sucesso deles”.

Stephen Lam/Reuters Pichai assumiu o comando da Alphabet em dezembro de 2019

No comunicado aos funcionários, dois meses após o Google fechar o seu primeiro escritório na Ásia por conta da pandemia de coronavírus, Pichai ainda comenta que é preciso se preparar para continuar o crescimento a longo prazo, citando a crise financeira de 2008 como um momento em que as empresas também foram afetadas, incluindo o Google.

Segundo ele, as contratações não vão parar, mas estarão voltadas para áreas de dados e máquinas, por exemplo. “Precisamos priorizar cuidadosamente a contratação de funcionários que atendam às nossas maiores necessidades de usuários e negócios”, afirmou.