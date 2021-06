Arnd Wiegmann/Reuters O órgão de concorrência da UE aplicou multas na última década contra o Google que totalizam € 8,25 bilhões

Reguladores antitruste da União Europeia devem abrir uma investigação formal contra o Google sobre as práticas de publicidade digital da companhia, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. É provável que o movimento ocorra até o final do ano.

A investigação da Comissão Europeia pode representar uma grande ameaça para o Google. No ano passado, a empresa teve receita de US$ 147 bilhões com anúncios, mais do que qualquer outra companhia no mundo – anúncios em suas próprias plataformas, incluindo buscador, YouTube e Gmail, responderam pela maior parte das vendas e lucros. Além disso, cerca de 16% da receita veio de seu negócio de display ou rede, no qual outras empresas de mídia usam a tecnologia do Google para vender anúncios em seus sites e aplicativos.

Segundo fontes, a investigação deve abordar a relação do Google com anunciantes, editores e intermediários rivais. Em um questionário enviado a concorrentes do Google e terceiros no início deste ano, visto pela agência de notícias Reuters, a UE perguntou se os anunciantes recebem descontos quando usam intermediários do Google, que permitem que anunciantes ou agências de mídia comprem inventário de publicidade de várias fontes.

A Comissão Europeia não quis comentar o assunto. O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.