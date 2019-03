REUTERS/Arnd Wiegmann O Google já foi alvo de outras duas multas antitruste, relacionadas ao Google Shopping e ao Android

O Google deve ser alvo de uma terceira multa antitruste da União Europeia na próxima semana, relacionada ao serviço de publicidade da empresa chamado AdSense, disse nesta sexta-feira, 15, uma pessoa familiarizada com o assunto. Desta vez a multa deve ser bem menor que as anteriores – em julho do ano passado, uma multa da União Europeia ao Google chegou ao valor de R$ 19,3 bilhões.

A Comissão Europeia acusa o Google de impedir que terceiros usem o serviço AdSense para exibir anúncios de busca de concorrentes do gigante de buscas. O caso foi aberto em 2016.

De acordo com a União Europeia, o Google manteve suas práticas anticompetitivas por uma década – na época da abertura do caso, a empresa detinha 80% do mercado europeu de intermediação de anúncios de busca.

Em resposta, o Google alterou as condições em seus contratos do AdSense com terceiros, dando a eles mais espaço para exibir anúncios de concorrentes.

A chefe da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, disse no início deste mês que está finalizando o caso.

A Comissão se recusou a comentar o momento da decisão sobre o AdSense. O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Google já foi alvo de outras duas multas antitruste. A primeira punição, aplicada em 2017, esteve relacionada ao serviço de comparação de preços, o Google Shopping – a União Europeia acusou a empresa de abusar de sua posição dominante no mercado ao dar destaque ao Google Shopping nas pesquisas de usuários europeus. A segunda multa foi aplicada no ano passado, quando a autoridade europeia acusou o Google de agir de modo ilegal ao encorajar as fabricantes a já instalarem previamente aplicativos e serviços em seus dispositivos Android.