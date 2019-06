Google e Facebook têm 60% da publicidade online nos EUA

A indústria de publicidade online dos Estados Unidos deverá atingir US$ 160 bilhões em 2023 ante US$ 107 bilhões no ano passado, liderada por categorias com crescimento expressivo como vídeo em celulares. Google e Facebook controlam firmemente o mercado, mostrou estudo da consultoria PwC nesta quarta-feira, 5.

Os dois gigantes da tecnologia comandaram cerca de 60% do mercado norte-americano de publicidade na internet em 2018, segundo o relatório, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O YouTube do Google domina os vídeos online, enquanto o Facebook expande seu serviço de vídeos chamado de ‘Watch’ e adiciona opções de publicidade.

O Google e o Facebook estão atualmente sob vigilância de reguladores norte-americanos quanto a possíveis preocupações com a legislação antimonopólio, assim como Apple e Amazon.

A operadora norte-americana de telefonia móvel AT&T, apesar de ter gasto US$ 85 bilhões para a empresa Time Warner se transformar em uma empresa de mídia e publicidade, conseguiu conquistar participação de mercado de apenas um dígito, segundo a PwC.

Conseguir uma participação neste mercado é difícil porque as plataformas devem ter recursos novos e específicos, bem como algum grau de tecnologia emergente, disse CJ Bangah, diretora da PwC. Uma vantagem que as empresas de telecomunicações como a AT&T têm sobre o Google e o Facebook é que elas se beneficiarão do 5G, a rede sem fio de próxima geração que deve trazer a tecnologia como carros autônomos para a realidade.

“A oportunidade criada para os provedores de telecomunicações é que eles sabem onde os consumidores estão, eles estão se beneficiando do 5G e sabem em quais aplicativos os consumidores passam mais tempo”, disse ela.

A Amazon, maior varejista online dos Estados Unidos, conseguiu ganhar terreno no último ano, embora também tenha participação de mercado de apenas um dígito, disse a PwC.