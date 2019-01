Thomas Peters/Reuters Google bateu o seu recorde de dinheiro direcionado para lobby

O Google, da Alphabet, revelou em documento trimestral na terça-feira, 22, que gastou US$ 21,2 milhões em lobby com o governo norte-americano em 2018, cifra que supera o recorde registrado em 2012 de US$ 18,22 milhões - nos Estados Unidos, a prática é legal. O novo recorde acontece à medida que a empresa de buscas enfrenta amplo escrutínio de suas práticas.

Em documento enviado ao Congresso no mesmo dia, o Facebook divulgou que também desembolsou em 2018 mais em lobby com o governo do que em qualquer outro ano, chegando a US$ 12,62 milhões. O valor supera os US$ 11,51 milhões gastos um ano atrás, de acordo com o apartidário Centro para Política Responsiva. Ainda segundo a entidade, o Google desembolsou US$ 18,04 milhões em lobby em 2017.

Google e Facebook se recusaram a comentar além das informações que constam nos documentos.

Congressistas norte-americanos e reguladores avaliam novas regras de privacidade e antitruste para controlar o poder de grandes provedoras de serviços de internet, como Google, Facebook e Amazon.

A repercussão regulatória nos Estados Unidos, assim como na Europa e na Ásia, está próxima ao topo de uma lista de preocupações para investidores de tecnologia, de acordo com analistas financeiros.

A Microsoft gastou US$ 9,52 milhões com lobby em 2018, mais que os US$ 8,5 milhões desembolsados em 2017, mas abaixo dos US$ 10,5 milhões de 2013, mostrou documento divulgado pela empresa. Já a Apple desembolsou US$ 6,62 milhões no ano passado, ante recorde de US$ 7,15 milhões em 2017, segundo dados do centro.