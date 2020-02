Almir Alfiky/ The New York Times A startup Clearview já ofereceu o serviço de identificação para mais de 600 de departamentos policiais

O Google e o Facebook manifestaram-se contra o serviço da startup americana Clearview AI, que possui um aplicativo de reconhecimento facial que usa como banco de dados imagens tiradas de redes sociais e sites na internet – a empresa já forneceu o serviço de identificação para mais de 600 de departamentos policiais. O trabalho da empresa ganhou repercussão após uma reportagem do The New York Times publicada em janeiro.

“Os termos de uso do YouTube proíbem explicitamente a coleta de dados que pode ser usada para identificar uma pessoa”, disse o Google, que é dono da plataforma YouTube, em comunicado, “a Clearview admitiu publicamente que faz exatamente isso, e em resposta enviamos a carta para pedir que a empresa pare com a identificação das imagens”.

O Facebook também disse que as práticas da Clearview violam suas políticas de privacidade, e solicitou que a empresa interrompa a coleta de dados. “Temos preocupações sérias com as práticas da Clearview, e por isso solicitamos informações para a companhia para ajudar na análise da situação. O que a empresa responder vai determinar nossos próximos passos”, disse um porta-voz da rede social ao canal de televisão CBS.

O Twitter já havia se manifestado sobre o assunto em janeiro, condenando a prática da startup.

Nesta quarta-feira, 5, Hoan Ton-That, o presidente executivo da Clearview respondeu às críticas durante entrevista na CBS. Ele disse que é um direito da empresa coletar fotos públicas e afirmou que a prática está de acordo com a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos. "O Google pode extrair informações de vários sites diferentes", disse Ton-That, "se é público e está disponível, pode estar dentro do mecanismo de pesquisa do Google, e pode estar dentro do nosso sistema também".

A tecnologia da Clearview vai bem além de qualquer coisa até hoje criada pelo governo dos Estados Unidos ou pelas gigantes do Vale do Silício. Agentes das polícias estadual e federal disseram que, embora tivessem conhecimento limitado de como a Clearview trabalha e quem está por trás dela, utilizaram o seu aplicativo para conseguir resolver casos de furtos em lojas, roubos de identidade, fraudes com cartão de crédito, assassinatos e exploração sexual infantil. Até agora, o uso de tecnologia que identifique rapidamente uma pessoa com base no seu rosto era tabu, considerado uma invasão radical da privacidade.