Pascal Rossignol/Reuters

Após o fechamento do mercado de ações dos EUA nesta sexta-feira, o Alphabet irá substituir o Google como empresa de capital aberto responsável pelos negócios de busca, publicidade, mapas, YouTube e de outras tecnologias tais como os carros sem motorista. As ações serão automaticamente convertidas para o Alphabet e negociadas na Nasdaq a partir de segunda-feira.

A reforma estrutural, anunciada em agosto, destina-se a separar os negócios centrais da empresa de empreendimentos como os carros sem motorista, lentes de contato que monitoram o índice de glicose e balões que oferecem conectividade à internet.

O Google, agora uma companhia da Alphabet, continuará gerindo os principais produtos de internet, sob o comando de Sundar Pichai. Ele entrou no lugar do co-fundador do Google, Larry Page, agora CEO da Alphabet. Cada uma das empresas do grupo terá seu próprio executivo.

Além do Google, o conglomerado inclui outras empresas como a Calico, Google Ventures, Google Capital, Google X e Nest Labs.

/REUTERS