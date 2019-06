Google Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google para América Latina, participou do evento Google for Brasil

O Centro de Engenharia do Google em Belo Horizonte está contratando engenheiros para trabalhar no desenvolvimento local de funções do Google Assistant, assistente de voz usado em smartphones e outros produtos da gigante americana. O anúncio foi feito por Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google para a América Latina, durante o evento Google for Brasil, realizado pela empresa nesta quinta-feira, 6, em São Paulo.

Segundo informou o Google ao Estado, o time hoje já conta com cerca de dez profissionais — o plano é de contratar pelo menos outra dezena nos próximos meses. Além de turbinar as funções do Assistant na língua portuguesa, o time terá o trabalho de criar soluções globais para ajudar mais usuários a encontrar novos usos para o assistente de voz.

Vale lembrar que o Assistant está disponível para smartphones em português desde 2017 e, em abril, ganhou também uma versão para dispositivos de casa conectada, como caixas de som e eletrodomésticos compatíveis. Nesta manhã, a fabricante brasileira Positivo anunciou que terá uma linha de produtos dedicada a Internet das Coisas, tal como lâmpadas inteligentes, tomadas, câmeras de segurança e caixas de com conectadas. Os dispositivos chegarão ao mercado até o final do mês e custarão a partir de R$ 99.

Hoje, o Brasil é o terceiro país que mais utiliza o Assistant no mundo, enquanto o português é a segunda língua mais falada pelo assistente de voz. Além disso, o Google divulgou que mais de 60% de seus usuários brasileiros já usaram a voz para controlar alguma função em seus smartphones.

Galinha Pintadinha ganha comando de voz

Outra novidade anunciada pelo Google no evento foi uma ação de comando de voz exclusiva da Galinha Pintadinha, um dos principais canais do YouTube no Brasil. A partir de agora, crianças poderão falar com o celular ou caixas de som conectada e pedir para brincar com ajuda da mascote.

Entre as brincadeiras disponíveis, há o jogo de Estátua ou um game de perguntas e respostas, chamado Galinha Sabidinha. Para começar a jogar, é só pedir "falar com Galinha Pintadinha" ao assistente de voz.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas