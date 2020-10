Dado Ruvic/Reuters O YouTube está testando os recursos com um número limitado de canais na plataforma

Os produtos que aparecem em vídeos no YouTube poderão estar disponíveis em breve para compras dentro da própria plataforma. Segundo a agência de notícias Bloomberg, o Google começou a testar recursos de compras com alguns criadores de conteúdo.

A reportagem afirma que o objetivo da empresa é transformar o YouTube em um “shopping virtual” onde seria possível comprar quase tudo o que é visto na plataforma. Para o projeto, o Google também está testando uma integração com a plataforma de comércio eletrônico Shopify, diz a Bloomberg.

Um porta-voz do YouTube confirmou à agência de notícias que a empresa está testando esses recursos com um número limitado de canais na plataforma. Além disso, a companhia afirmou que as ferramentas fazem parte apenas de um experimento e também explicou que os criadores teriam controle sobre os produtos exibidos.

Outras plataformas digitais estão apostando em shoppings virtuais atrelados à criação de conteúdo, como é o caso do Instagram. Em junho deste ano, a rede social lançou uma ferramenta para que empreendedores como influenciadores digitais, por exemplo, pudessem vender seus produtos além das lojas.

Além disso, no começo de julho, o Instagram anunciou que estava testando colocar o botão de compras na página principal da plataforma. O app também ganhou em agosto uma aba de compras personalizadas no app que reúne, por meio de algoritmos, as preferências de cada usuário na hora de comprar produtos. A última movimentação do Instagram nesse sentido aconteceu na semana passada, quando a empresa anunciou o lançamento da ferramenta de compras no IGTV e no Reels.