REUTERS

O Google está expandindo os testes de carros autônomos para a área metropolitana de Phoenix, no Arizona, disse a companhia nesta quinta-feira, 7. A cidade norte-americana está se tornando a quarta localidade dos Estados Unidos a servir como local de testes para os veículos.

Leia também:

Android Auto chega oficialmente ao Brasil

Novo carro da Tesla chega a mais de 250 mil reservas

O Google, unidade da empresa, tem conduzido testes com veículos sem motorista há seis anos em Mountain View, na Califórnia, onde está baseada, e expandiu as avaliações para Austin, no Texas, em meados do ano passado. Em fevereiro, Washington foi adicionado como local de testes.

As principais montadoras e empresas de tecnologia lideradas pelo Google estão correndo para conseguir desenvolver e vender seus veículos sem motoristas, mas têm reclamado que as regras de segurança estão travando testes e desenvolvimento de tais carros.

A maioria dos testes de veículos autônomos do Google estão ocorrendo na Califórnia. Mas a empresa tem discutido publicamente com o estado desde dezembro, quando a Califórnia propôs regras exigindo volantes, pedais de freios e um motorista licenciado para todos os veículos-robôs na estrada.

/REUTERS