Google Google muda design de seu serviços de "Contas"

O Google anunciou nesta quinta-feira, 21, uma reformulação no aplicativo utilizado pelos usuários para definir suas configurações de privacidade e proteção de dados pessoais. Chamado de Conta do Google, ele ganhou um novo design e também mudanças de usabilidade em sua versão Android – e pode ser acessado tanto no menu de configurações de smartphones com o sistema operacional quanto no app do próprio buscador.

Hoje, a Conta do Google mostra informações como dados pessoais, dispositivos anexados à conta, meios de pagamento, histórico de compras entre outros. Com a reformulação, as opções de segurança e privacidade se tornaram mais visíveis. Quem não encontrar o que procura logo na primeira tela, poderá buscar o que deseja em uma barra de pesquisa.

Agora, o usuário também pode acessar páginas simplificadas de verificação de segurança e privacidade da empresa, uma forma de garantir que tudo fique da forma como gostaria. Mesmo na tela principal da conta, é possível ver agora "avisos de destaque" se o Google perceber que há algo que o usuário pode fazer para reforçar ainda mais a segurança da sua conta.

"Fizemos com que todas as suas opções de privacidade sejam fáceis criando um novo design intuitivo e testado pelo usuário”, escreveu Jan Hannemann, gerente de produto da Conta do Google, em uma publicação no site oficial. “Queremos que os nossos usuários entendam melhor e assumir o controle de sua Conta do Google”.

A empresa diz ainda que 20 milhões de pessoas acessam suas configurações de conta diariamente e que, por isso, precisa melhorar seu sistema constantemente. O novo visual deve chegar à versão web e ao sistema operacional iOS até o final deste ano.

Inteligência. Além disso, a empresa apresentou outra novidade nesta quinta-feira, 21: o programa de conversa contínua para a versão em inglês do Google Assistant. A partir de agora, quando o usuário estiver conversando com o Assistant por meio do Google Home, será possível fazer perguntas ao assistente, adicionar lembretes ou pedir para ele tocar uma música sem precisar dizer "Hey Google" para cada nova atividade.

Por enquanto, o serviço está disponível apenas para testes nos EUA. Ainda não há previsão para ser expandido para outros países. O Google Assistant, vale lembrar, já está disponível para português nos smartphones com Android.