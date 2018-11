MASAO GOTO FILHO/ESTADAO O Google for Startups Campus é o espaço do Google de apoio a startups

O Google for Startups, iniciativa da empresa de apoio a startups, lança nesta quarta-feira, 28, o Campus Playbook, um guia voltado a lideranças do ecossistema brasileiro, como aceleradoras, coworkings e incubadoras, que dá dicas de como gerenciar espaços e programas de apoio a startups. No material, a empresa compartilha o que Google for Startups aprendeu nesses dois anos de atuação, concentrada principalmente em São Paulo, por meio do Campus, espaço do Google de apoio a startups.

André Barrence, diretor do Google for Startups, explicou em entrevista ao Estado, que o Playbook é uma tentativa de atingir comunidades fora de São Paulo, que não têm a presença física do Campus. “Tem sido muito comum receber pessoas de outras cidades e estados perguntando se o Google não poderia levar o Campus para outras regiões”, conta Barrence. Partindo da ideia que a maior importância do Google for Startups não é o prédio em si, mas o que acontece dentro dele, a empresa resolveu criar o guia.

“O Playbook foi uma tentativa de sistematizar e organizar todo o conteúdo e disponibilizá-lo aberto para que qualquer organização, pública ou privada, possa se inspirar nas nossas experiências e aprendizados”, diz Barrence. “A gente acredita que é importante descentralizar o nosso alcance para conseguir atender a todos que fazem parte do ecossistema de startups no Brasil”.

O guia discute, por exemplo, como promover senso de comunidade, como atrair e engajar uma rede de mentores ou como criar um canal de comunicação com o poder público.

Comunidades. O Playbook, segundo o Google, é a primeira tentativa da proposta de olhar para o ecossistema do Brasil como um todo. Barrence afirma que o Google for Startups está focado em trabalhar junto com as comunidades espalhadas pelo País.

Mais um passo nesse sentido é uma parceria da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) com o Google for Startups, que será anunciada na Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), que acontece nos próximos dias 29 e 30. Trata-se de um programa que tem como objetivo apoiar comunidades e acelerar ecossistemas de startups em diferentes regiões do Brasil.