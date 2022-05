Divulgação Google For Startups tem volta de trabalho presencial nesta segunda, 23

Após 2 anos, o espaço físico do Google for Startups em São Paulo será reaberto nesta segunda-feira, 23. O local vai estar disponível tanto para as startups que participam ou quanto para as que já participaram dos programas de aceleração e treinamento da empresa, com acesso aos recursos oferecidos pelo Google

Segundo a empresa, a ideia é trabalhar com todas as startups que façam parte das redes da empresa - mais de 300 empresas de tecnologia já passaram pelos programas oferecidos pelo Google for Startups.

“O espaço vai voltar a ser um ponto de encontro com as startups. Mas ainda queremos fazer encontros com o público para fazer reuniões com investidores com temas voltados para o empreendedorismo de startups”, afirmou ao Estadão André Barrence, diretor do Google for Startups na América Latina.

Os primeiros a serem recebidos no espaço presencial serão as startups do Black Founders Fund, fundo criado pela gigante da tecnologia em setembro de 2020 para impulsionar o crescimento do afroempreendedorismo no Brasil.

A volta presencial após dois anos também traz um novo cenário para a equipe do Google For Startups. “A pandemia nos trouxe uma oportunidade de ter um maior alcance com as startups. Trabalhamos com muitas startups de fora de São Paulo, então acredito que nesse formato híbrido a gente vai conseguir adicionar o que a gente sentia falta, que é a relação com os fundadores e com o que eles trabalham”, diz Barrence.

De olho nas mudanças no mercado, o Google quer garantir que as startups que cresceram no espaço tenham o local como um ponto de encontro com a equipe do Google. A equipe vai seguir o mesmo modelo do Google no resto do mundo, com três dias presenciais e dois dias remotos. Os investidores vão poder utilizar o espaço da maneira que quiserem, tendo em vista o horário de funcionamento segunda a sexta de 8h às 20h.

“Estamos muito alegres com o retorno, especialmente em função de um período tão longo sem ter contato com os empreendedores que a gente cobre. Para nós vai ser uma alegria tremenda dar vida a esse espaço para as pessoas que fazem parte da nossa rede”, afirmou Barrence.

Os eventos organizados pelo Google e pelas organizações parceiras voltarão a acontecer no Campus e o público poderá participar se inscrevendo pelo site. O acesso ao espaço só será permitido com apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19.

Programas

Neste ano, o Black Founders Fund já anunciou um aporte de R$ 8,5 milhões dividido em 18 meses para quatro startups participantes do programa. As escolhidas foram Octa, Unmaze, UX para Minas Pretas e Yoobe. Para concorrer aos investimentos do Black Founders Fund, o Google também está com inscrições abertas.

A Octa, uma das empresas apoiadas pelo fundo do Google For Startups, recebeu um aporte de R$ 8 milhões fora do programa para investir na ampliação da equipe, produtos e comercial.

Além disso, em seu programa de aceleração, o Accelerator,que visa apoio às startups por meio de mentoria, auxílio técnico e ferramentas de suporte, o Google For Startups teve sua primeira turma composta por empresas somente de fundadores negros:Biti9, Creators, Fen, Fixlt , Fluke, Kapputo, NaPorta, Parças, Ubots, Wellbe. As empresas que desejam participar do Google for Startups Accelerator podem se inscrever no site da empresa.

*é estagiário sob supervisão do editor Bruno Romani