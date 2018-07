Google Inteligência Artificial do Google Fotos agora consegue identificar rostos de animais.

O Google anunciou nesta terça-feira, 17, que sua inteligência artificial embutida no aplicativo Google Fotos agora consegue fazer leitura do rosto de cães e gatos. Com a novidade, será possível marcar as fotos dos animais de estimação com o nome deles, não sendo mais necessário procurar por palavras genéricas como “cachorro” ou “gato” para encontrar as imagens na busca interna do aplicativo. De acordo com uma postagem no blog da empresa, o recurso está sendo liberado aos poucos para os usuários de diversos países.

Hoje, já é possível buscar fotos de animais no Google Fotos pesquisando pela raça, categoria ou até mesmo emoji do bichinho, mas com o novo recurso será possível buscar por um animal específico. Então, se você possui mais de um cachorro labrador, por exemplo, o aplicativo vai conseguir distinguir os dois e permitir que você nomeie cada um deles, o que vai facilitar a busca interna e a criação de vídeos e animações por parte do Assistente Virtual do app.

O Google Fotos ficou famoso por usar inteligência artificial para “escanear” as fotos dos usuários e as classificar. No aplicativo ou site, é possível encontrar fotos específicas pesquisando por palavras-chave como “São Paulo”, “praia” e “flores”. Além disso, a plataforma permite nomear rostos recorrentes, o que permite fazer busca usando nome de amigos — e animais de estimação agora.

O novo recurso é uma prova de o quão precisa a tecnologia de reconhecimento facial do Google está. Na postagem, Lily Kharevych, engenheira de software do Google Fotos, escreveu que a equipe do Google “espera que a nova função ajude os usuários a celebrarem seus familiares de quatro patas”.