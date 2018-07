Reuters Google pode ser multado em até US$ 7,4 bilhões por cada acusação

O Google, companhia que pertence à Alphabet, ganhou mais três semanas para responder a acusações antitruste de que teria abusado da dominância de seu sistema operacional Android em aparelhos móveis para estrangular os rivais.

A gigante de tecnologia norte-americana deveria apresentar uma resposta nesta terça-feira, mas solicitou à Comissão Europeia que o prazo fosse extendido. Trata-se do terceiro adiamento e a defesa do Google deve ser apresentada no dia 7 de outubro.

A Comissão acusou o Google em abril de prejudicar consumidores, ao exigir que as fabricantes de celulares instalam previamente o Google Search e o navegador Google Chrome em seus smartphones para garantir acesso a outros aplicativos do Google.

"Nós confirmamos que o novo prazo estabelecido pela Comissão é 7 de outubro", disse o porta-voz da Comissão. "O Google pediu mais tempo para revisar os documentos dos arquivos do caso".

O maior mecanismo de buscas da internet também pediu e obteve uma extensão para responder em 13 de outubro a uma acusação de favorecimento de seu serviço Google Shopping em relação a serviços rivais nos resultados de buscas na internet.

O Google pode ser multado em até US$ 7,4 bilhões, ou 10% de seu faturamento global, por cada acusação e ser forçado a alterar suas práticas empresariais se for considerado culpado por infringir regras da UE. A companhia negou previamente qualquer delito.