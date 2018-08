Google 'Android Pie' é a versão 9 do sistema operacional do Google

O Google anunciou nesta segunda-feira, 6, que o nome da nova versão do seu sistema operacional é Android Pie (torta, na tradução do inglês). A empresa seguiu a tradição de colocar um nome de doce em ordem alfabética – os últimos apelidos foram Oreo, Nougat, Marshmallow, Lollipop, Kit Kat, Jelly Bean e Ice Cream Sandwich. O Android 9 Pie já está disponível a partir desta segunda para celulares Google Pixel.

As novidades do Android 9 Pie foram anunciadas em maio na conferência para desenvolvedores Google I/O, ainda sob o nome de "Android P". Entre os avanços, estão o uso da inteligência artificial para melhorar funções nos celulares e também a preocupação com o bem-estar digital dos usuários.

Segundo o Google, o Android Pie será mais "inteligente" com a bateria dos smartphones: o sistema vai aprender como o usuário utiliza o aparelho e direcionar a energia da bateria. Com isso, a carga será usada para atender funções usadas naquele momento, reduzindo a operação de apps em segundo plano, por exemplo.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O Google anunciou ontem, durante a conferência para desenvolvedores Google I/O, o lançamento da versão de testes da nova versão de seu sistema operacional para dispositivos móveis, chamada até agora de Android P. A versão beta pode ser instalada por usuários de alguns dispositivos, como o Pixel ou Pixel 2 (Google) e Xperia XZ2 (Sony), desde a última terça-feira, 8. Confira os principais novos recursos a seguir: Foto: Google A nova navegação do Android P chega poucos meses depois que a Apple lançou o iPhone X, que perdeu o botão “Home”, dando espaço para um novo tipo de interação com a tela do smartphone. No Android P, agora o usuário pode deslizar o dedo na tela de baixo para cima para ver todos os aplicativos que estão rodando. O botão quadrado, de multitarefa, desapareceu e o botão voltar só é exibido em alguns aplicativos. Foto: AP Photo/Jeff Chiu Um dos pontos que o Google mais destacou foi o fato de as pessoas reclamarem do uso excessivo de tecnologia. Para isso, o Android P terá uma série de recursos, como uma central que vai mostrar os hábitos do usuário ao usar aplicativos e ver notificações, além de permitir, por exemplo, que a tela do celular seja exibida em preto-e-branco após as 22 horas para desestimular seu uso e também limitações de tempo ao uso de certos aplicativos. Foto: Google Ainda na linha de usar a tecnologia com moderação, o Android P ganhou um recurso mais avançado de “Não perturbe”. Agora, basta colocar o smartphone sobre a mesa com a tela virada para baixo para não receber nenhuma notificação naquele momento -- é possível configurar alguns contatos para “furar” esse bloqueio fazendo uma chamada de voz. Agora, também será possível configurar as notificações de um app para serem mostradas em um “pacote” apenas uma vez por dia. Foto: Google Agora, na tela que mostra todos os aplicativos instalados no smartphone, todos os usuários verão uma área no topo que vai mostrar não só os programas mais usados, como também que tentará prever que tipo de funções a pessoa vai usar a seguir. Isso será possível por meio do intenso uso de inteligência artificial pelo Google, que agora também traz a tecnologia para dentro do sistema operacional. Foto: AP Photo/Jeff Chiu Nos últimos tempos, você deve ter começado a perceber o Google sugerindo respostas rápidas aos e-mails recebidos no Gmail, certo? Agora, o recurso também será aplicado às notificações de mensagens. Isso significa que o usuário poderá ler uma mensagem completa direto da notificação e, com um único toque, enviar uma mensagem pré-configurada de volta, como “OK”. “Obrigada”, “Te ligo mais tarde”, entre outras. Foto: Google Uma das maiores frustrações de quem usa smartphones é a bateria. Para ajudar a fazer a do seu smartphone durar um pouco mais, o Google criou um sistema de bateria adaptável por meio do intenso uso de inteligência artificial. Em suma, o sistema vai aprender como o usuário utiliza o aparelho e direcionar a energia da bateria para atender apenas as funções que ele está usando naquele momento, reduzindo a operação de apps em segundo plano, por exemplo. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Um dos únicos anúncios do gigante das buscas relacionado à privacidade está na limitação dos aplicativos que operam em segundo plano no smartphone. A partir do Android P, os desenvolvedores não poderão acessar informações como localização, microfone e câmera quando o usuário não estiver usando ativamente o aplicativo. Isso vai limitar a capacidade de apps maliciosos “espionarem” os usuários, quando estiverem em segundo plano. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP A versão beta do Android, ao contrário de anos anteriores, não está limitada para usuários que tem smartphones da linha Nexus e Pixel, do próprio Google. Neste ano, usuários de alguns modelos de smartphones de outras marcas, como Sony, Xiaomi, Nokia, Oppo e Vivo também poderão participar. Basta acessar a página oficial do beta do Android P e baixar a atualização. Usuários de outros modelos de smartphones terão de esperar o lançamento da versão oficial, no segundo semestre e que outras fabricantes liberem a atualização. (Na foto, o vice-presidente de engenharia do Android, Dave Burke)

Com uso da inteligência artificial, o sistema conseguirá ainda prever o que o usuário pretende fazer no celular. Se forem conectados fones de ouvidos no aparelho, por exemplo, ficará em destaque uma playlist para o usuário escutar. Essas informações ficarão no topo da tela, junto com os aplicativos mais usados.

O novo sistema operacional também busca deixar os smartphones mais simples. No Android Pie, agora o usuário pode deslizar o dedo na tela de baixo para cima para ver todos os aplicativos que estão rodando. Com isso, o Google promete facilidade no gerenciamento de notificações, assim como capturas de tela melhores e controles de volume simplificados.

Como anunciado em maio, a nova versão do Android terá uma série de recursos que têm o objetivo de ajudar o usuário a usar a tecnologia com equilíbrio. Entre as mudanças, está uma uma central que vai mostrar os hábitos do usuário ao usar aplicativos e ver notificações. Além disso, será possível configurar a tela do celular para que ela seja exibida em preto-e-branco após as 22 horas – a fim de desestimular seu uso – e também limitações de tempo ao uso de certos aplicativos.

A expectativa é que fabricantes que usam o Android comecem a lançar aparelhos com a versão beta instalada até o fim do ano. No primeiro momento, algumas funcionalidades não estarão disponíveis nem mesmo para aparelhos do Google. É o caso das funcionalidades que visam o bem-estar dos usuários, que só será lançada no próximo trimestre.