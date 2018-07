REUTERS

Depois do Facebook anunciar que irá combater ofensas aos refugiados na rede social, o Google anunciou uma campanha de doações que visa arrecadar US$ 11 milhões para organizações humanitárias que estão ajudando milhares de refugiados que sobrecarregaram nações europeias conforme fogem de países devastados e empobrecidos por guerras.

O Google adotou uma abordagem pessoal ao anunciar a unidade de doações em seu blog. Em vez de o anúncio ter sido feito por um executivo, Rita Masoud, uma funcionária do Google que fugiu de Cabul com a família quando tinha sete anos, escreveu sobre sua experiência pessoal.

“Nossa jornada envolveu muitas viagens escuras de ônibus e trens, assim como fome, sede, frio e medo. Eu tive sorte. Mas como a crise de refugiados e imigrantes na Europa cresceu, muitas pessoas como a minha família estão desesperadas por ajuda”, ela escreveu.

As doações irão para quatro organizações sem fins lucrativos que estão fornecendo ajuda para refugiados e imigrantes: Médicos Sem Fronteiras, International Rescue Committee, Save the Children e a Agência das Nações Unidas para Refugiados.

O Google disse que cobrirá os primeiros US$ 5,5 milhões em doações globalmente no site google.com até arrecadar US$ 11 milhões. /REUTERS