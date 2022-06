O Google anunciou nesta terça-feira, 14, um programa de aceleração voltado apenas para empresas que desenvolvem tecnologias de sustentabilidade e contra as mudanças climáticas. A iniciativa é parte do Google For Startups, programa de inovação da companhia, e vai contemplar startups em estágio avançado.

O programa quer viabilizar que essas startups possam trabalhar em projetos para oferecer algum tipo de contribuição ao meio ambiente. A aceleração vai ter duração de três meses e vai oferecer até US$ 200 mil em créditos de produtos como Cloud, Machine Learning, Android e Web. Ao todo, 10 startups serão contempladas no programa.

Google/Divulgação Iniciativa é parte do Google For Startups, programa de inovação do Google

As informações foram divulgadas durante o Google For Brasil, evento anual da empresa que revela as principais novidades trazidas pelo Google ao Brasil. No evento, a companhia também anunciou uma série de medidas no País, como a construção de um centro de engenharia em São Paulo e o lançamento de uma plataforma de dados sobre eleições.

Para o programa de aceleração, as startups podem se inscrever até 31 de julho e as atividades terão início em setembro deste ano.

Google/Divulgação Busca vai mostrar resultados com informações sobre mudanças climáticas

Ainda em relação à sustentabilidade, o Google também anunciou uma mudança na aba de buscas do site da empresa. Agora, um painel de informações vai ser exibido a cada vez que um usuário usar palavras chaves relacionadas à mudança climática e aquecimento global.

O painel vai mostrar, inicialmente, informações de fontes confiáveis sobre o tema e um card com ações recomendadas pela ONU sobre como evitar o problema com pequenas ações.