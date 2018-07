AP Autoridades francesas alegam que a empresa deve mais de 1 bilhão de euros em impostos e multas

O Google anunciou ontem que proibirá todos os anúncios de empréstimos rápidos na busca, como resposta às preocupações dos defensores dos direitos humanos, que consideram que essa modalidade de empréstimo explora pessoas pobres e vulneráveis ao oferecer dinheiro imediato que terá de ser pago com juros proibitivos. É a primeira vez que o Google proíbe globalmente anúncios de produtos financeiros.

Até o momento, o gigante das buscas só proibia anúncios de atividades ilícitas, como venda de armas, explosivos e drogas e limitava, por exemplo, os que contêm conteúdo sexual explícito. Não é a primeira vez que o Google adota medidas para limitar anúncios desse tipo de empréstimo, mas a decisão de proibi-los totalmente ocorreu após o buscador sofrer pressão de uma coalização de ativistas no fim de 2015.

Os críticos dos empréstimos rápidos esperam que a decisão do Google e de outras empresas de tecnologia acabem com um negócio que encontra um número enorme de clientes dispostos a concordar com suas condições na internet. A medida mostra também a disposição de grandes companhias de influenciar em questões políticas cruciais. O Facebook também não exibe anúncios dessa modalidade de empréstimo. Mas outros sites, como Yahoo, continuam a divulgá-los na internet. Os consumidores ainda poderão encontrar os anunciantes numa busca no Google, mas a partir de 13 de julho, o site não exibirá mais esse tipo de serviço à direita dos resultados de busca.

“Nós continuaremos avaliando a eficácia desta medida, mas nossa esperança é que seja possível reduzir o número de pessoas expostas a este embuste ou a produtos prejudiciais”, afirmou o diretor de política global de produtos do Google, David Graff, no blog da companhia.

Milhões de cidadãos americanos de baixa renda usam este tipo de empréstimo de curto prazo quando precisam de dinheiro rápido, planejando devolvê-lo assim que receberem o próximo salário. Mas, muito frequentemente, os tomadores acabam se tornando presa de um círculo vicioso em que os custos vão aumentando de maneira acelerada com juros anuais de três dígitos.

Agora, os que procuram comercializar produtos financeiros por meio da enorme rede de publicidade do Google serão obrigados a revelar a duração do empréstimo e o juro anual antes de terem a permissão de veicular os anúncios.

Além da ampla proibição destes empréstimos, o Google não exibirá anúncios de instituições financeiras que cobram juros anuais superiores a 36% nos EUA. As mesmas normas se aplicarão aos sites de intermediários que colocam tomadores desesperados em contato com esses empresas.

Até agora, o Google lucrou com esses anúncios. Embora eles constituam apenas uma pequena fração das impressionantes receitas da companhia com anúncios online – que superaram os US$ 18 bilhões no primeiro trimestre de 2016 –, sua proibição significará uma renúncia a lucros consideráveis.

Do contra. Representantes do setor definiram as medidas como discriminatórias. Eles alegam que alguns consumidores precisam de empréstimos rápidos por não conseguirem crédito de um banco tradicional. “O Facebook e outras empresas estão fazendo uma avaliação geral do setor de empréstimos de curto prazo em lugar de distinguirem os bons atores dos maus”, declarou em um comunicado a Community Financial Services Association of America, grupo que atua no setor. “Isto é injusto com as instituições de empréstimo legais, licenciadas.” /TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA