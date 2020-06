O Google Maps, serviço de mapas do Google, passou a oferecer a possibilidade de incluir mais opções de horários para os estabelecimentos, por conta das condições de funcionamento alteradas pela pandemia de coronavírus. Agora, lojas e restaurantes podem adicionar horários de serviços como delivery, retirada e drive-thru, para orientar seus clientes diretamente pelo aplicativo.

Antes, pelo app, só era possível ajustar algumas condições nesse sentido, como o funcionamento diferenciado em feriados e quando as lojas estavam temporariamente fechadas. Com a nova funcionalidade, tanto o app quanto a busca simples no Google são capazes de mostrar os horários determinados pelos estabelecientos.

Dado Ruvic/Reuters Usuários que gerenciam contas de estabelecimentos já podem habilitar a opção

Para acionar, é preciso acessar o app Google my Business, que gerencia a atividade de estabelecimentos nas outras extensões, e clicar em "informações". Na aba, basta editar os horários de funcionamento e clicar em "aplicar" para salvar as alterações.