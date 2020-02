Dado Ruvic/Reuters Google Maps completa 15 anos neste sábado, 8

O Google Maps, serviço de mapas do Google, lançou nesta quinta-feira, 6, uma nova versão do recurso que solicita avaliações e fotos de usuários dos lugares que eles visitam, buscando aumentar seus dados em uma área liderada por aplicativos locais como Zomato, TripAdvisor e Yelp.

O novo visual do recurso, que coincide com o aniversário de 15 anos do app, apresenta uma opção "Contribua" em um menu na parte inferior do aplicativo do serviço, disse o Google.

A medida pode despertar a preocupação de Yelp, TripAdvisor e de outras empresas que incentivaram investigações antitruste sobre se o Google usou indevidamente a liderança em ferramentas de pesquisa para popularizar soluções mais recentes, como a comparação de restaurantes.

O Yelp, o TripAdvisor e o Zomato, todos possuindo avaliações de usuários sobre empresas, não puderam ser encontrados imediatamente para comentar. O Google disse que respondeu ao feedback dos usuários para facilitar a contribuição de centenas de milhões de pessoas.

Divulgação/Google Atualizações no layout e novas abas são novidaes na atualização do aplicativo

O Google investiu bilhões de dólares para mapear o mundo digitalmente, atraindo 1 bilhão de usuários por mês para seu aplicativo de navegação.

Entre os anúncios desta quinta-feira, o Google Maps disse que pedirá aos usuários que compartilhem mais sobre suas viagens de trem e ônibus, incluindo a temperatura de vagões, acomodações para pessoas com mobilidade reduzida e recursos de segurança.

A empresa já usa sua capacidade de rastrear a localização dos usuários para determinar como está o trânsito no local.

Alguns aplicativos locais que fornecem informações de trânsito e empresas afirmam ter melhores dados em tempo real e uma maior verificação do conteúdo do usuário. Mas a presença global do Google, juntamente com sua capacidade de reunir dados de usuários, têm sido uma grande vantagem.