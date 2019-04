REUTERS/Dado Ruvic O Google comprou o aplicativo Waze em 2013

Uma nova atualização do Google Maps incluiu a opção de alertas sobre problemas no trânsito. A informação é do site 9to5Google. Agora, pelo aplicativo, você pode avisar outras pessoa que o trânsito está lento. O recurso é parecido com uma função do Waze, aplicativo de mapas que o Google comprou em 2013.

O recurso deve ser disponibilizado ainda esta semana, segundo a reportagem. Até então, só era possível notificar sobre acidentes, radares e postos de controle de polícia.

Não se sabe se a atualização será disponibilizada somente para sistemas Android, ou se incluirá o sistema iOS, da Apple.