Para facilitar a vida tanto de usuários quanto de restaurantes locais durante a pandemia do novo coronavírus, o Google Maps recebeu atualizações em suas versões para Android e iOS. De acordo com o site Engadget, agora o Maps indica os restaurantes próximos ao usuário com opção de delivery e take-away ou take-out (serviço de retirada no local).

Para ver essa opção, basta apertar um botão de filtro assim que abrir o aplicativo. É uma forma de procurar e apoiar negócios locais durante a quarentena. A única contrapartida é que não é possível pedir comida pelo Maps a não ser que haja uma integração direta entre o aplicativo e o restaurante.

A atualização teve início nos Estados Unidos, Canadá e França, mas já chegou ao Brasil e está disponível na última versão do aplicativo. Essa é mais uma atualização do Google Maps desde o começo da pandemia da covid-19. O serviço já permitia que estabelecimentos se marcassem como fechados temporariamente por conta do coronavírus, por exemplo.