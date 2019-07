Google De acordo com o Google, estima-se que existem 1,6 mil sistemas de bicicletas compartilhadas no mundo

O Google lançou nesta quarta-feira, um recurso no Maps para localizar estações de bicicletas compartilhadas – você poderá inclusive identificar quantas bicicletas estão disponíveis na sua região. A função estará disponível em breve em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em outras 22 de cidades de 15 países.

De acordo com o Google, estima-se que existem 1,6 mil sistemas de bicicletas compartilhadas no mundo, que colocam mais de 18 milhões de bikes nas ruas. Seguindo essa tendência, o Google Maps acompanhará o fluxo dessas bicicletas, assim como já monitora as viagens de ônibus e trens.

Com o recurso, os usuários também poderão saber se há um espaço vazio para deixar a bike perto do destino da viagem.

Para oferecer o serviço, o Google fez uma parceria com a empresa de dados Ito World, que permitiu a incorporação de informações ao aplicativo.