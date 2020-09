Google A nova ferramenta do Google Maps usa uma escala de cores para diferenciar a situação da pandemia em cada região

O Google Maps ganhou um novo recurso para informar a população sobre a pandemia: o serviço agora vai mostrar quantos casos de covid-19 existem em determinadas regiões.

A ferramenta usa dados de diferentes fontes, como a Universidade Johns Hopkins, o jornal The New York Times e a Wikipedia — são contabilizadas as médias de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias.

O recurso usa uma escala de cores para diferenciar a situação de cada região. Ele está disponível em uma opção chamada “covid-19” dentro do app.

A função será disponibilizada nas próximas semanas para celulares Android e iPhones, em todos os 220 países e territórios que já possuem a plataforma, incluindo o Brasil.

Em comunicado, o Google afirmou que a ferramenta ajudará os usuários a “tomar decisões com mais informações sobre aonde ir e o que fazer”.