Pela primeira vez, o Google mudou completamente seu logotipo. A empresa, que sempre fez algumas pequenas e quase imperceptíveis alterações, está apostando em uma nova fonte. O clássico esquema de cores, porém, ainda foi mantido para preservar a identidade visual.

Segundo a empresa, a reformulação do logotipo reflete a onipresença do Google na vida virtual de todas as pessoas. Ou seja, a ideia principal da nova identidade visual é mostrar todas as outras ferramentas que a empresa possui sob domínio da marca, como o Gmail, Android, Maps. Assim, a nova marca deve registrar a integração de todas essas ferramentas.

Como é visto no vídeo promocional da mudança, o logotipo é alterado constantemente. Desde 1999, porém, não há uma alteração tão intensa e marcante. Desde esse ano, apenas algumas pequenas mudanças foram feitas, como o aumento de uma letra.

A mudança vem logo após o Google se reorganizar sob um novo nome, o Alphabet. A mudança de domínio também foi influenciada pelas diversas áreas de atuação da gigante da tecnologia.