Aly Song/Reuters Mudanças do Google em login de Chrome não agrada especialistas em segurança

O Google está sempre fazendo atualizações em seu navegador, o Google Chrome – na última semana, chegou para a maioria dos usuários a sexagésima nona versão do programa. E uma alteração irritou os ativistas em privacidade e segurança preocupados: a partir de agora, quando um usuário abre o navegador e se loga em um serviço do Google, como Gmail ou YouTube, o Chrome automaticamente se conecta à conta pessoal do usuário – o que faz com que o navegador tenha acesso instantâneo, por exemplo, ao histórico de navegação do usuário.

Quem descobriu isso foi o especialista em criptografia e professor da Universidade Johns Hopkins, Matthew Green. Em uma postagem feita em seu blog, Green lembrou que, ao fazer o login no Chrome, usuários enviam dados do navegador para o Google. Até então, quem usava o Chrome sem se inscrever não repassavam as informações, exceto se consentissem em ativar o “recurso de sincronização” antes de uma transferência de dados.

O especialista criticou a forma que a empresa decidiu pedir o consentimento dos usuários. “É uma página de navegação confusa e que nunca vi antes”, disse ao sugerir que isso poderia levar aos usuários a consentirem o envio dos dados por engano.

O Google se manifestou por meio de uma série de postagens feitas pela engenheira responsável pelo Chrome, Adrianne Porter Felt, em sua página no Twitter. Felt confirmou a alteração e diz que, embora os usuários do Chrome já estejam conectados, eles ainda precisariam consentir com uma sincronização antes começar a transferir suas informações para o Google.

Em resposta, Green disse que o Google não era uma empresa confiável. “Se ele [Google] não me notificou sobre as mudanças sobre a privacidade de usuários no Chrome, por que devo confiar em qualquer outra opção de consentimento?”. Cenas dos próximos capítulos em breve.